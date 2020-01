DreamPen investiert in Solaranlage

Der polnische Kugelschreiberspezialist DreamPen hat in seiner Unternehmenszentrale in Zielona Góra Solarkollektoren installiert. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um die größte Anlage dieser Art in Zielona Góra. Der 2019 errichtete Solarpark hat eine Gesamtfläche von 1.200 m2 und besteht aus 315 Panels. Die Leistung jedes Panels beträgt 320 Watt. In der nächsten Investitionsphase möchte der Schreibgeräteproduzent Solarkollektoren zur Gewinnung von weiteren 100 Kilowatt installieren, um so zukünftig 90% des jährlichen Strombedarfs über den Solarpark decken zu können.

Nach eigener Aussage konzentriert sich DreamPen in sämtlichen Fertigungsbereichen auf den Einsatz moderner und umweltfreundlicher Technologien und stellt seine Produkte abfall- und emissionsfrei her.

www.dreampen.pl