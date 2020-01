Pro-Ad: Zwei Neuzugänge

Pro-Ad, GB-Morpeth, heißt zwei neue Mitarbeiter im Team willkommen. Jessica Kidd tritt als Telesales Executive in das Unternehmen ein und soll die Werbeartikelagentur zukünftig dabei unterstützen, der wachsenden Anzahl an Kunden einen bestmöglichen Service zu bieten. Kidd war zuvor als Business Account Managerin tätig und blickt auf mehr als neun Jahre Erfahrung im Umgang mit Kunden sowie mehr als sieben Jahre Erfahrung im Vertrieb zurück.

Der zweite Neuzugang in der Pro-Ad-Familie ist Ross Colesky. In seiner Position als Marketing Executive ist Colesky, der an der Northumbria University in Newcastle upon Tyne einen Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketingmanagement gemacht hat, bei Pro-Ad ab sofort für das Marketing zuständig.

„Kidd und Colesky teilen die Werte unseres Unternehmens, und wir freuen uns darauf, dass sie ab jetzt mit uns wachsen und sich mit uns weiterentwickeln“, so Loren Nardini, Commercial Director bei Pro-Ad. „Nach einem starken Jahr 2019, in dem wir eine Reihe hochkarätiger Kunden gewonnen haben, freuen wir uns auf 2020. Wir haben eine Reihe spannender Projekte vor uns, u.a. die Erweiterung unseres Angebots an Öko-Produkten. “

www.proad.co.uk