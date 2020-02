71. Spielwarenmesse: Hohe Internationalität

Vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2020 fand in Nürnberg die 71. Ausgabe der Internationalen Spielwarenmesse statt, die weltweit führende Leitmesse für Spielwaren, Hobby und Freizeit. 63.500 Fachhändler und Einkäufer aus 136 Ländern (2019: 66.876 Fachhändler und Einkäufer aus 132 Ländern) kamen laut der Spielwarenmesse eG auf das Nürnberger Messegelände, um sich einen Überblick über aktuelle Trendprodukte und Strömungen im Markt zu verschaffen. 66% der Besucher reisten aus dem Ausland an (2019: 62%). Im Länderranking erzielten Großbritannien und die USA das höchste Wachstum.

Laut Veranstalter ist der Besucherrückgang auf die Sorge um das Coronavirus zurückzuführen. Die Stimmung der Aussteller habe darunter jedoch nicht gelitten. 2.843 Unternehmen aus 70 Ländern (2019: 2.886 Unternehmen aus 68 Ländern) boten einen umfassenden Marktüberblick. Sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellern erreichte der internationale Anteil damit das bisher höchste Niveau.

92% der Aussteller zeigten sich nach Angaben der Spielwarenmesse eG mit dem Messeverlauf sehr zufrieden bis zufrieden und lobten v.a. die Qualität der Fachbesucher. „Der hohe internationale Besucheranteil und die positive Stimmung unter den Ausstellern unterstreichen die zukunftsorientierte Ausrichtung der Spielwarenmesse. Wir haben frühzeitig die richtigen Weichen gestellt, um unsere Branche erfolgreich in ein neues Geschäftsjahr zu führen“, resümiert Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG.

Orientierung für Händler und Einkäufer boten die drei Trendthemen „Toys for Future“, „Digital goes Physical“ und „Be You!“. Neben Toleranz und Inklusion lag hier der Fokus auf der Verknüpfung von digitalen und klassischen Spielwelten sowie Umweltbewusstsein. Abgerundet wurde das Rahmenprogramm durch ein Vortragsprogramm, zielgruppenspezifische Sonderschauen sowie die Verleihung des ToyAward. Die nächste Spielwarenmesse findet vom 27. bis zum 31. Januar 2021 in Nürnberg statt.

www.spielwarenmesse.de

Bildquelle: Spielwarenmesse eG