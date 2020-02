Klio-Eterna: Neues Imagevideo

Klio-Eterna Schreibgeräte, Wolfach, hat einen Imagefilm veröffentlicht, der einen Blick hinter die Kulissen des Schreibgeräteherstellers gewährt. Premiere feierte das über die Unternehmenswebsite und auf YouTube abrufbare Video im Januar 2020 auf dem Messestand von Klio-Eterna auf der PSI-Messe in Düsseldorf. Mittlerweile ist der Imagefilm auch über die Facebook-, Pinterest- und Xing-Kanäle des Unternehmens zu finden. „Zum 120-jährigen Firmenjubiläum haben wir nach einer passenden Möglichkeit gesucht, um einem breiten Publikum einen Einblick in unsere lange Unternehmensgeschichte zu geben und gleichzeitig die Marke Klio-Eterna in den digitalen Medien zeitgemäß und dennoch traditionell zu präsentieren“, erläutert Ralf Richter, Vertriebsleiter bei Klio-Eterna die Idee hinter dem Filmprojekt. „Wir möchten die Zuschauer mitnehmen auf eine Reise hinter die Kulissen und ihnen zeigen, was uns antreibt, jeden Tag beste Schreibgeräte ‚made in Germany‘ herzustellen“, ergänzt Edeltraud Syllwasschy, geschäftsführende Gesellschafterin bei Klio-Eterna.

www.klio.com