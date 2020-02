Paperworld 2020: Zukunftsthemen im Blick

Vom 25. bis 28. Januar 2020 ging in Frankfurt die Paperworld – Internationale Messe für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren – über die Bühne, wie gewohnt im Verbund mit Christmasworld und Creativeworld. 1.591 Aussteller aus 69 Ländern (2019: 1.668 Aussteller aus 64 Ländern) präsentierten Klassiker und zukunftsweisende Branchentrends aus den Bereichen Bürobedarf, Schreib- und Zeichengeräte, Schulbedarf, Geschenkartikel und Verpackungen sowie Papeterie und Grußkarten. 30.723 Fachbesucher (2019: 33.010 Besucher) informierten sich nach offiziellen Angaben an den Ständen über neue Produkte, davon 9.427 Besucher aus Deutschland und 21.296 Besucher aus dem Ausland. Der leichte Besucherrückgang spiegele laut Veranstalterangaben die anhaltenden Konsolidierungstendenzen auf Handelsseite, hänge aber v.a. mit der zeitlichen Überschneidung zum Chinese New Year zusammen.

„Neben den branchenspezifischen Zukunftsthemen sind es der hohe Internationalitätsgrad und die herausragende Besucherqualität, die das Messe-Trio zu einer unverzichtbaren Plattform für Industrie und Handel macht“, resümierte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. „Unsere Messen bringen die weltweit agierenden Akteure der Branchen an einem Ort zusammen – dieser persönliche Kontakt ist im digitalen Zeitalter für die gesamte Konsumgüterbranche der Schlüssel zum Erfolg.“ Auf den allgemeinen Trend, dass sich Konsumenten verstärkt online informieren und dann offline kaufen, reagierte der Messeverbund aus Paperworld, Christmasworld und Creativeworld mit verschiedenen Konzeptarealen wie „Retail BLVD“, „Büro der Zukunft“ und „Lernen der Zukunft“. Ebenfalls über alle drei Messen hinweg spielte der gesellschaftliche Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit eine große Rolle: Naturmaterialien, recycelte Produkte oder Hinweise auf die ressourcenschonende Herstellung waren in den Messehallen allgegenwärtig. Gleichzeitig wurden vermehrt hochwertig verarbeitete Produkte aus edlen Materialien nachgefragt. Grundsätzlich spielten laut Veranstalter die Themen Schenken und Feiern im Zusammenhang mit familiärer Geselligkeit eine große Rolle. Im kommenden Jahr tagt die Paperworld vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2021 in Frankfurt.

Bildquelle: Messe Frankfurt Exhibition, Jens Liebchen