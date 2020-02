Expo 4.0: Textilien und Technologien im Fokus

Mit einiger Spannung war sie erwartet worden, die diesjährige Ausgabe der Expo 4.0, die vom 30. Januar bis zum 1. Februar d.J. im Stuttgarter Messegelände über die Bühne ging. Die Veranstaltung, die im Zweijahresrhythmus stattfindet, vereint die drei Fachmessen TV TecStyle Visions (Textilveredelung und Promotion), GiveADays (Werbeartikel und haptische Werbung) und wetec (Werbetechnik, Digitaldruck, Lichtwerbung und Digital Signage). Die zuvor zweimalig integrierte POS Masters (Marketing am POS) war 2020 nicht mehr dabei.

Nach offiziellen Angaben präsentierten sich in dem erstmals von der Messe Stuttgart selbst veranstalteten Messeverbund insgesamt 421 Aussteller den exakt 12.518 Fachbesuchern, die sowohl aus dem Handel als auch aus dem Dienstleistungsbereich und dem Marketing kamen. Die TV TecStyle Visions, die bereits zum elften Mal stattfand, bildete wie gewohnt das Zentrum der Veranstaltung. Das Urgestein des Messeverbunds tagte in Halle 1 und bestätigte ihren Status als Leitmesse: Mit insgesamt 262 Ausstellern aus dem In- und Ausland (2018: 270 Aussteller) zeigten sich fast alle relevanten Unternehmen aus der europäischen Textil- und Veredelungsbranche. Die GiveADays büßten im Gegenzug dazu an Größe ein: Während die 128 Aussteller bei der Messe vor zwei Jahren noch eine eigene Präsentationsfläche in Halle 6 hatten, vereinte die diesjährige Ausgabe die nunmehr 56 Aussteller – sowohl Lieferanten haptischer Werbung als auch Werbeartikelagenturen – im Foyer zur Halle 1.

Die Aussteller auf der TV TecStyle Visions waren i.d.R. sehr zufrieden und lobten sowohl die Besucherzahlen als auch die Internationalität der Gäste. Das Meinungsbild der Unternehmen, die auf den GiveADays ausstellten, fiel unterschiedlich aus. U.a. konstatierten manche Aussteller, dass die Mehrheit der Besucher offenbar weniger auf haptische Werbung als vielmehr hauptsächlich auf die Segmente Textilien und deren Veredelung fokussiert gewesen seien.

Die nächste Ausgabe der Expo 4.0 soll 2022 erneut in Stuttgart stattfinden, und zwar voraussichtlich vom 10. bis zum 12. Februar. Ein ausführlicher Bericht zur diesjährigen Veranstaltung folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 395 (27. Februar 2020).

// Michael Scherer

www.expo-4-0.com

Fotos: Michael Scherer, © WA Media