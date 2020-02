Les Specialistes: Neuer Präsident

Mit Serge Birecki hat die französische Lieferantengruppierung Les Specialistes einen neuen Präsidenten an ihre Spitze gewählt. Der 39-jährige war zuvor zehn Jahre lang für den Pariser Gadget-Spezialisten Pixika tätig, wo er zunächst als COO, später als Managing Director für die Implementierung eines ERP-Systems und mehrerer E-Commerce-Portale, den Aufbau von Lieferketten sowie die Produktentwicklung zuständig war. In seiner neuen Rolle möchte Birecki die Themen Digitalisierung und Multichannel-Kommunikation innerhalb der Lieferantengruppierung vorantreiben, ebenso wie die Expansion in internationale Märkte als starke Marke mit französischen Wurzeln.

Les Specialistes zählt derzeit 21 Mitglieder, darunter Werbeartikelimporteure und -hersteller sowie Druck- und IT-Dienstleister. Jedes Mitglied ist Spezialist auf einem bestimmten Gebiet, wobei Überschneidungen zwischen den Sortimenten vermieden werden. Neben französischen gehören auch einige ausländische Unternehmen zur Gruppe, die als eigenständiges Unternehmen die Struktur einer SAS (Société par actions simplifiée) hat, also einer „Vereinfachten Aktiengesellschaft“ nach französischem Recht. Neben Informationsaustausch und Networking ermöglicht das Konsortium seinen Mitgliedern gemeinsame Marketing- und Messeaktivitäten sowie den Anschluss an ein Webportal zum Verkauf über angeschlossene Partner im Werbeartikelhandel.

www.lesspecialistes.fr