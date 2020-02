PromoTron: Neue Partnerschaften

PromoTron Solutions hat das Netzwerk für sein Online-Visulisierungstool TronLogo erweitert. Zu den neuen Vertriebspartnern, die die Softwareanwendung als Ergänzung ihrer eigenen Webshop-Lösungen in ihr Portfolio aufgenommen haben, zählen das deutsche Familienunternehmen Computer Division Heinemann (CDH) sowie die französische Digitalagentur PromoTool. Weitere Vertriebspartner des Prager IT-Spezialisten sind Promidata, die die Anwendung in den Niederlanden und Belgien vertreiben, e-House in Dänemark, Unipromos Promotional Marketing in Spanien und das deutsche Unternehmen CosmoShop.

TronLogo kann in jeden beliebigen Webshop integriert werden, ermöglicht es Usern, Logos hochzuladen und beschleunigt den Bestellprozess. Die Logos werden sofort in 3D überall auf den Produktbildern im Webshop visualisiert, sodass man eine genaue Vorstellung vom fertigen Produkt bekommt und ggf. kein echtes Muster mehr angefertigt werden muss. Aktuell wurde das Programm um die realitätsnahe Visualisierung der Veredelungstechniken Lasergravur, Blindprägung und Stickerei erweitert.

Zu den Kunden, die die Anwendung nutzen, gehört neben Anda, Clipper, Giving Europe, PF Concept, Reda, Stricker, Tobra, Toppoint und Xindao ab sofort auch Makito. Für aktuell drei Produkte – Powerbanks, Trinkflaschen und Regenschirme – setzt Makito zudem den 3D-Produktkonfigurator TronDesigner ein.

www.promotron.com