PromZ Product Première: Gelungener Auftakt

Am 28. und 30. Januar 2020 feierte die neue PromZ Product Première, organisiert von Het Portaal Uitgevers, in Belgien und den Niederlanden erfolgreich ihr Debüt.

Das Event vereint mehrere Roadshows, die bislang rund um den Januar stattgefunden hatten, zu zwei Einzelterminen, was die Logistik für die Teilnehmer deutlich vereinfacht. Gleichzeitig haben Werbeartikelhändler aus den Niederlanden und Belgien nun neben den ebenfalls von Het Portaal im Herbst organisierten Leveranciersdagen auch am Jahresanfang eine Gelegenheit, sich an einem Ort über Neuheiten und Trends im Markt zu informieren.

Der Einladung in das Kongresszentrum NBC in Nieuwegein (NL) folgten am 30. Januar laut Veranstalter 80 Aussteller und 565 Besucher, während am 28. Januar in der Brabanthal in Leuven (B) 328 Besucher die Produktneuheiten von 70 Ausstellern in Augenschein nahmen. Außerdem konnten Interessierte während der Show in Belgien einem Vortrag von Nik Schotsmans von der Sportmarketingagentur Sportizon sowie der Preisverleihung des Product Media Specialists of the Year Award beiwohnen.

Für das leibliche Wohl sorgte an beiden Standorten ein Catering. Im Anschluss an die Messe konnten Aussteller und Besucher den Tag dann beim Neujahrsempfang in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

Nicht nur die harten Zahlen, auch die rege Betriebsamkeit an den Ständen und viel Lob von Ausstellerseite unterstrichen den Erfolg der erstmals veranstalteten Messe. Veranstalter John Swaab, Director von Het Portaal, zieht ebenfalls ein durchweg positives Fazit: „Die beiden Shows waren sehr gut besucht, Aussteller und Gäste sind zufrieden – es war ein rundum gelungenes Event. Wir werden es im nächsten Jahr auf jeden Fall fortsetzen“.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 395 (27. Februar 2020).

// Laura Müller

www.promzpremiere.com

Fotos: Laura Müller, © WA Media