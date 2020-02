Outstanding Branding: Mitarbeiter bestehen Prüfung

Fünf Mitarbeiter von Outstanding Branding, GB-London, haben kürzlich erfolgreich ihr Training für das Zertifikat TPM (Trained in Promotional Merchandise) abgeschlossen. Damit haben alle Mitarbeiter der britischen Werbeartikelagentur eine Ausbildung beim britischen Branchenverband BPMA (British Promotional Merchandise Association) absolviert. „Egal, ob sie im Verkauf, in der Finanzabteilung, der Produktion oder im Bereich Design bei uns tätig sind, wir halten es für wichtig, dass sich jeder unserer Mitarbeiter mit der Werbeartikelbranche auskennt“, so Emma Reynolds, Sales Manager bei Outstanding Branding. „So ist jeder unserer Angestellten in der Lage, kompetent auf Nachfragen von Kunden zu reagieren.“ Die TPM-Schulung des BPMA dient als Einführung in die Werbeartikelbranche und ermöglicht es den Teilnehmern, sich durch eine branchenweit anerkannte Zertifizierung von Mitbewerbern abzuheben.

www.outstandingbranding.co.uk