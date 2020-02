Result: 25-jähriges Jubiläum

Der britische Textilspezialist Result Clothing, GB-Colchester, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das 1995 von Geschäftsführer David Sanders-Smith gegründete Unternehmen hat sich auf Promotiontextilien, Workwear, Outdoorbekleidung, Kopfbedeckungen und textile Accessoires spezialisiert und bietet dem Werbeartikel- und Textilgroßhandel, Druckspezialisten, Einkäufern von Arbeitskleidung sowie dem Einzelhandel ein breites und stetig wachsendes Sortiment an Lagerware an.

Bereits bei der Gründung von Result konnte Sanders-Smith auf über 20 Jahre Berufserfahrung in der Bekleidungsindustrie zurückblicken. Zunächst entwickelte er mit einem kleinen Team zehn maßgeschneiderte Artikel, die er an drei Handelspartner vertrieb. Heute hat sich das Unternehmen mit über 7.000 SKUs und 350 Artikeln einen Namen in der Textilbranche gemacht und beliefert Handelspartner in ganz Europa. Bekannt ist der Textilspezialist zudem für seine vier Eigenmarken Result, Spiro Activewar, Result Headwear und Work-Guard, mit denen das Unternehmen in der Vergangenheit auf aktuelle Markttrends und Kundenwünsche reagiert hat.

„Der Schlüssel zum Erfolg von Result liegt in unserer Fähigkeit, Veränderungen in der Branche vorherzusehen, mit Trends Schritt zu halten, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden rechtzeitig zu erkennen und Textilien mit einem ansprechenden Preis-Leistungsverhältnis herzustellen“, so Sanders-Smith. „Indem wir jede Saison neue Produkte entwickeln und unserem stetig wachsenden Kundenstamm immer neue Modelle in einer Vielzahl von Farben und Größen anbieten, können wir uns in einem wettbewerbsintensiven Umfeld durchsetzen. Bei der Entwicklung neuer Artikel achten wir auf den Einsatz von Funktionsmaterialien und auf Veredelungsmöglichkeiten. Darüber hinaus zeichnen wir uns durch unseren Kundenservice, elektronische Bestellmöglichkeiten, hohe Lagerbestände und unser modernes Logistiknetzwerk aus.“ 2015 hat das Unternehmen seine Lagerkapazitäten erweitert und verfügt seitdem in Beccles, einer britischen Kleinstadt in der Grafschaft Suffolk, über ein neues Distributionszentrum mit über 21.000 m2. Der gesamte Lagerbestand befindet sich auf einem fast 6 ha großen Gelände, sodass nach Unternehmensangaben weiteres Geschäftswachstum problemlos möglich ist. Aktuell arbeitet Result an Textilien und Verpackungslösungen aus recycelten Materialien, die noch im Laufe des Jahres 2020 vorgestellt werden sollen.

