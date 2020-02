Schneider: Doppelt ausgezeichnet

Gleich zwei Produkte von Schneider Schreibgeräte wurden mit dem German Design Award 2020 ausgezeichnet. Sowohl die Produktserie Link-It mit Fineliner, Fasermaler, Textmarker und Kugelschreiber als auch der Füllhalter Ceod Shiny aus dem Hause des Schramberger Schreibgerätespezialisten konnten sich in dem Designwettbewerb durchsetzen. Bei Schneider sei man stolz darauf, dass man die Jury gleich zweimal mit herausragendem Produktdesign habe überzeugen können.

Das patentierte Click-System der Link-It-Stifte erlaubt es, zwei verschiedene Stifte zusammenzustecken. Dadurch lassen sich nicht nur zwei Farben, sondern auch zwei Schreibsysteme nach Wahl miteinander verbinden – und wieder trennen. Der in fünf Farbnuancen erhältliche Füllhalter Ceod Shiny zeichnet sich durch schlichte Eleganz und eine minimalistische, jedoch markante Linienführung aus. Die elegante Facettierung aus scharfen, aber weich auslaufenden Kanten in Kombination mit einer dezent glänzenden, matten Oberfläche verleihen dem Schreibgerät einen edlen Look, und das ergonomisch gummierte Griffprofil des Füllers fördert eine entspannte Schreibhaltung.

Der German Design Award wird einmal jährlich vom Rat für Formgebung vergeben und zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die Sieger werden von einer Jury, die sich aus Designkennern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammensetzt, während einer zweitägigen Sitzung ermittelt.

