terminic: Erweiterung der Geschäftsführung

Seit dem 1. Januar 2020 wird die Geschäftsführung der terminic GmbH durch Huschke Rolla du Rosey verstärkt. Zukünftig zeichnet er gemeinsam mit seinem Vater Wolfgang Rolla du Rosey, der bereits seit mehr als 25 Jahren Geschäftsführer bei dem Bremer Kalenderhersteller ist, für das Unternehmen verantwortlich.

„Ich habe das Kalendergeschäft von der Pike auf gelernt“, so Huschke Rolla du Rosey. „Als Sechsjähriger durfte ich bei der Kalenderauslieferung mit dem Lkw mitfahren, und während Schule und Studium habe ich in den Ferien oft in der Kalenderproduktion ausgeholfen.“ Zudem ist Huschke Rolla du Rosey bereits seit 2013 im Vertrieb von terminic tätig, zuletzt als Vertriebsleiter. „Tradition, Qualität und Innovation sind seit jeher das Steckenpferd unseres Unternehmens. Gemeinschaftlich möchten wir diese Benefits unseren Kunden noch näherbringen. Und doppelt hält eben besser“, freut sich Wolfgang Rolla du Rosey über das Engagement seines Sohnes für das Familienunternehmen.

www.terminic.eu