Ambiente 2020: Unter Einfluss von Corona und „Sabine“

Nach fünftägiger Dauer endete am 11. Februar 2020 in Frankfurt die Ambiente. Auf einer Fläche von 310.240 Bruttoquadratmetern präsentierten 4.635 Aussteller aus 93 Ländern (2019: 4.451 Aussteller aus 92 Ländern) die Trends für das kommende Geschäftsjahr. Dabei gingen die Auswirkungen des Coronavirus auf das Reiseverhalten nicht spurlos an der weltweit größten Konsumgütermesse vorbei, und auch das Sturmtief „Sabine“ machte sich deutlich bemerkbar: Insgesamt reisten nach offiziellen Angaben rund 108.000 Einkäufer aus knapp 160 Ländern zur Ambiente (2019: 136.000 Fachbesucher aus 166 Ländern), um sich Inspirationen und Produkte für ihre neuen Kollektionen zu beschaffen. Ein Großteil des Besucherrückgangs lasse sich laut Veranstalter auf den Einfluss von Corona zurückführen. Viele deutsche und internationale Handelsunternehmen hatten ein Reiseverbot für ihre Mitarbeiter ausgesprochen. Darüber hinaus sorgte Sturmtief „Sabine“ dafür, dass ab Sonntag der Flug- und Bahnverkehr teilweise völlig zum Erliegen kam. „Zwei solche Ereignisse zu einer Messe muss eine Veranstaltung erst einmal verkraften“, so Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. „Aber unsere Aussteller wussten die Situation einzuschätzen. Und die Messebesucher brachten eine positive Stimmung und Orderlust mit nach Frankfurt.“

Neu in diesem Jahr war der Ausbau des Dining-Bereichs um eine eigenständige Plattform für die Hotel-, Restaurant- und Catering-Branche (HoReCa) in Halle 6.0. Die neue Fläche bot nationalen und internationalen Entscheidern im Hospitality-Segment – darunter Hotelketten, Restaurantbesitzer, Cateringunternehmen, Cruiselines und Airlines – eine ideale Anlaufstelle. Die langjährigen Kooperationen der Ambiente mit der World Fair Trade Organization und Made51, einem Projekt des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen, boten den Besuchern zudem Präsentationen und Informationsveranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Frische Impulse setzte die Messe nicht zuletzt mit der Sonderpräsentation „Focus on Design“, die außergewöhnliche Produkte aus Brasilien ins Scheinwerferlicht rückte, mit der Sonderschau „Ambiente Trends“ sowie mit einer Ausstellung zum German Design Award.

