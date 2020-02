CTCO + C!Print: Erfolgreiches Doppelevent

Auf der 13. Ausgabe der CTCO, die von 4. bis zum 6. Februar d.J. im Eurexpo in Lyon stattfand, präsentierten nach offiziellen Angaben des Veranstalters 656 Editions 325 Anbieter haptischer Werbung ihr Produkt- und Dienstleistungsspektrum, darunter 87 neue Aussteller. Wie bereits in den Vorjahren war die Internationalität hoch – länderübergreifend agierende Spezialisten und Generalisten stellten ihr Portfolio vor.

Parallel zur CTCO fand, wie in den Vorjahren, in der benachbarten Messehalle die C!Print statt, auf der mehr als 250 Anbieter ihr Angebot in Sachen Druck, Veredelung und Individualisierung inkl. Serviceleistungen zeigten. Die CTCO – wie auch die C!Print – bot zudem ein umfangreiches und attraktives Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen zu diversen Themen. Auf der C!Print gab es auch ein eigenes Areal zur Individualisierung mit Praxisdemonstrationen. Insgesamt wurde das gesamte Spektrum gegenständlicher Werbung präsentiert, auch die textile Werbung – in Frankreich wird zwischen textilen Werbeträgern und anderer haptischer Werbung unterschieden – war mit namhaften Anbietern sehr gut vertreten. Die französische Lieferantengruppe „Les Specialistes“ stellte auf einem attraktiven Sonderareal aus. Auch der französische Verband 2FPCO (Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet) zeigte Flagge.

Mit 11.192 Besuchern, so die offizielle Bilanz, konnte die CTCO gegenüber der Vorjahresausgabe (10.909 Besucher) einen Zuwachs von 2,9% verbuchen. 16.593 Besucher wurden auf der C!Print gezählt. V.a. am zweiten Messetag herrschte reges Treiben, die CTCO war sehr gut besucht, die Aussteller berichteten von intensiven Gesprächen mit gut vorbereiteten und interessierten Fachbesuchern. Gelobt wurden die gute Organisation der Veranstaltung und das angenehm zwanglose Get-together am Abend des zweiten Messetages mit kulinarischen Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre.

Das nächste Messeduo CTCO und C!Print findet vom 2. bis zum 4. Februar 2021 statt.

// Michael Scherer

www.salon-ctco.com

www.salon-cprint.com

Fotos: Michael Scherer, © WA Media