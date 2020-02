Kolibri Werbeartikelmesse: „Beam me up, Kolibri!“

Auf ihrer diesjährigen Hausmesse am 4. Februar in Kernen entführte die Werbeartikelagentur Kolibri ihre Kunden in die Zukunft: Unter dem Motto „4Future“ präsentierten das Kolibri-Team und die 24 ausstellenden Lieferanten den Besuchern im originell dekorierten Raumschiff-Ambiente neue, innovative und nachhaltige Werbeartikel. Nach offiziellen Angaben erhielten 122 Gäste einen ersten Vorgeschmack auf kommende Trends. Im Vortrag „The Future of Marketing – digital vs. analog“ sprach Digital Media Consultant Lars Kroll über aktuelle Marketingtrends, die Zukunft von Social Media und wie haptische Werbung mit Augmented Reality verknüpft werden kann. Ein schönes Beispiel erhielten die Kunden gleich vor Ort: einen Notizwürfel, der mittels App einen virtuellen Baum in 3D zum Wachsen bringt. Außerdem stellte die Werbeartikelagentur auf der Messe ihr neuestes Print-on-Demand-Feature vor: Die Kunden konnten sich über einen Demo-Webshop online verschiedene Werbeartikel-Highlights anschauen und diese nach ihren Wünschen personalisieren. Das fertige Produkt wurde anschließend vor Ort veredelt und konnte direkt abgeholt werden. Reges Treiben herrschte nicht zuletzt am 3D-Scanner. Dort durften die Besucher ihren Kopf scannen lassen und erhielten dann im Nachgang eine vom 3D-Drucker erstellte Miniatur-Büste.

www.kolibri.net

Bildquelle: Kolibri