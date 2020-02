Plan Concept Werbeartikelmesse: Grün im Revier

„Es greent so green“ hieß es am 6. Februar 2020 im Essener Colosseum Theater auf der 14. Hausmesse von Plan Concept. 50 Austeller, darunter bekannte Importeure, Spezialisten und Markenartikler, präsentierten im imposanten Ambiente der ehemaligen Werkshalle einen spannenden Mix aus Produkten, die vermehrt aus umweltfreundlichen Materialien und unter ressourcenschonenden Bedingungen hergestellt wurden.

Passend zum Thema hatte Plan Concept zwei Vorträge organisiert: Am Vormittag referierte eine junge Delegation der Schülerinitiative Plant-for-the-Planet über nachhaltiges Handeln und beeindruckte mit ihrem Auftritt sowohl Besucher als auch Lieferanten. Nachmittags informierte Nachhaltigkeitsspezialist Manfred Janek von KW open über Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Werbeartikelbranche.

Zur Zufriedenheit vieler Lieferanten herrschte durchgehend reger Betrieb an den Messeständen. Laut Veranstalterangaben folgten 358 Besucher (2019: 345 Besucher) aus der Industrie und dem kommunalen Bereich der Einladung ins Colosseum Theater und ließen sich vom grünen Trend in der haptischen Werbung anstecken. Im nächsten Jahr findet die Ruhrgebietsmesse nicht mehr in der bewährten Location statt, da der Eventbetreiber Stage das Theater verkauft hat. „Wir haben bereits mehrere Veranstaltungsorte in Aussicht, die mit einer ebenso vielversprechenden Lage und Atmosphäre punkten“, so Christoph Ruhrmann, Geschäftsführer bei Plan Concept.

// Joanna Meißner

