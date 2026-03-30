Cotton Classics Roadshow 2026: Rekordtour mit starken Marken

Mit der bislang größten Tour ihrer Geschichte ist die Cotton Classics Roadshow erfolgreich zu Ende gegangen. Von Januar bis März 2026 machte die mobile Branchenveranstaltung in acht Ländern und 19 Städten Station und zog erneut mehr als 4.000 Fachbesucher aus Werbeartikelhandel, Textildruck, Stickerei, Arbeitsbekleidung, Merchandising und E-Commerce an.

Über 50 Marken präsentierten mehr als 400 Produktneuheiten und sorgten für intensive Gespräche, neue Impulse und einen gelungenen Jahresauftakt für die Branche.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die große Vielfalt an Produkten und Kollektionen. Fachhändler nutzten die Gelegenheit, Neuheiten direkt vor ihrer Haustüre zu erleben, Materialien zu vergleichen und sich mit Markenvertretern sowie dem Cotton Classics-Team auszutauschen.

Erstmals führte die Roadshow auch nach Italien: Die Station in Mailand wurde von Fachhändlern und Markenpartnern gut aufgenommen und ergänzte das Tourprogramm in Deutschland, Österreich, Tschechien, Kroatien, Slowakei, Slowenien und der Schweiz.

Besonderes Interesse galt in diesem Jahr den neu in das Cotton Classics-Portfolio aufgenommenen Marken. Zu den neuen Marken zählen Craft, Clique, Cutter & Buck, James Harvest, J.Harvest & Frost, Printer und Projob, die das Sortiment im Bereich Corporate Fashion, Workwear und Promotiontextilien gezielt erweitern.

Großen Zuspruch erhielt auch die neue nachhaltige Merch- und Lifestyle-Marke Untagged Movement. Hunderte Händler nahmen die Kollektion unter die Lupe und informierten sich intensiv über Material, Farbvielfalt und Einsatzmöglichkeiten für modernes Merchandising.

„Die Roadshow ist für uns jedes Jahr der perfekte Auftakt und war für mich persönlich ein beeindruckender Start“, so Kathrin Zlousic, die neue CEO von Cotton Classics. „Dass wir erneut so viele Besucher begrüßen durften, bestätigt uns in unserem Konzept. Der persönliche Austausch mit unseren Kunden und Lieferanten ist mir dabei besonders wichtig und unterstreicht unsere Philosophie: We care. You sell.“

www.roadshow.info

Fotos: Cotton Classics