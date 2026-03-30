Fare: Schirm-Konfigurator mit KI-Inspirationen

Mit dem neuen Schirm-Konfigurator erweitert Fare, Remscheid, sein Online-Angebot um ein innovatives Tool zur Produktvisualisierung. Neben der klassischen Logo-Platzierung auf dem Schirm bietet der Konfigurator ein besonderes Highlight: KI-Inspirationen auf Knopfdruck. Kunden sehen ihre individuell gebrandeten Schirme nicht mehr nur als neutrales Produkt, sondern direkt im Einsatz. Ob im Stadion, in der Innenstadt oder bei Outdoor-Events – die KI erzeugt stimmungsvolle Bildwelten, in denen der Schirm inklusive Logo authentisch präsentiert wird.

Die Anwendung ist bewusst einfach gehalten: Logos werden direkt im Konfigurator auf dem Schirm platziert, Farben und Positionen lassen sich intuitiv anpassen. Mit nur einem Klick startet die KI-Inspiration und generiert in kürzester Zeit realistische Moodbilder. Der Prozess kann beliebig oft wiederholt werden und liefert jedes Mal neue visuelle Ansätze mit demselben Produkt. Händler können dann das passendste Bildmotiv wählen, um es ihren Kunden zusammen mit dem Angebot zur Verfügung zu stellen.

„Unsere KI-Inspirationen helfen dabei, Schirme nicht nur zu zeigen, sondern erlebbar zu machen“, so Sven Peters, Teamleiter E-Commerce. „Der Kunde sieht sofort, wie sein Logo im Einsatz wirkt – das unterstützt Beratung, Präsentation und Entscheidungsfindung gleichermaßen“, so Peters, der das Projekt bei Fare geleitet hat.

Auch wenn sich der Konfigurator aktuell noch in der Beta-Phase befindet, finden Kunden durch die Auswahl an KI-inspirierten Moodbildern immer eines, das richtig gut passt. „Die KI-Visualisierungen werden im Laufe der Zeit immer besser werden“, erläutert der Teamleiter. „Uns war es wichtig, dass unsere Kunden so schnell wie möglich von diesem innovativen Tool profitieren können.“

www.fare.de