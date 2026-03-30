Myvendo Fair 2026: Besuch im Norden

Am 4. und 5. März 2026 öffnete die Myvendo Fair im Odense Congress Center ihre Tore – und zwar zum zehnten Mal. Zum Jubiläum präsentierte sich die Messe als Treffpunkt für Innovation, Networking und Geschäftsentwicklung in entspannter, persönlicher Atmosphäre.

Wie jedes Jahr präsentierte die Myvendo Fair ein umfassendes Angebot: Lieferanten, Hersteller und Großhändler aus den Bereichen Textildruck, Werbe- und Geschenkartikel, Beschilderung, Druck, Merchandising und Promotion zeigten ihre Produkte und Dienstleistungen. Zu den Besuchern zählten Fachhändler, Agenturen, Einkäufer und Marketingverantwortliche aus ganz Skandinavien, Deutschland, Finnland und den baltischen Ländern.

Als reine B2B-Veranstaltung versteht sich die Myvendo Fair als Plattform für neue Partnerschaften, Trends und Geschäftsmöglichkeiten. Besonders hervorgehoben wurde auch 2026 die persönliche Atmosphäre der Messe: Kostenloser Kaffee, der etablierte Work & Meet-Bereich an der Kaffeebar sowie das beliebte Meet’n’Eat-Abendevent boten zahlreiche Gelegenheiten für informellen Austausch.

„Bei uns geht es nicht nur um Produkte – sondern um Menschen, Ideen und Geschäftsentwicklung“, so Veranstalter Ole Larsen.

Mit steigenden internationalen Besucherzahlen – insbesondere aus Deutschland und den skandinavischen Nachbarländern – gewann die Veranstaltung zudem weiter an Bedeutung. „Myvendo Fair ist längst nicht nur eine dänische Messe, sie ist die gemeinsame Fachmesse der skandinavischen Werbeartikelbranche“, betont Mitorganisatorin Lisbeth Larsen.

www.myvendofair.dk

Fotos: Myvendo Fair