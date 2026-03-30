Neuer Eigentümer für LoGolf NL

LoGolf NL, der Spezialist für Werbeartikel im Golfsport, hat einen neuen Eigentümer: Der Unternehmer und leidenschaftliche Golfer Arjan Ribbe hat die Anteile von LoGolf NL von Promocorp übernommen. Bereits seit der PSI-Messe ist Ribbe in die Vorbereitungen für die neue Golfsaison eingebunden und hat sich intensiv mit dem Werbeartikelmarkt vertraut gemacht.

Der Verkauf schafft für Robin Vogel, Gründer von Promocorp, Freiräume, um sich stärker auf die anderen Unternehmen innerhalb von Promocorp zu konzentrieren. Auch die räumliche Distanz zwischen den Standorten Enschede und Naarden spielte bei der Entscheidung eine Rolle. „Ich habe in Arjan jemanden gefunden, der perfekt ins Profil passt: Einen erfahrenen, kreativen, lokalen Unternehmer mit einer Verbindung zu Werbeartikeln und einer Leidenschaft für Golf. Ich bin überzeugt, dass er LoGolf weiter ausbauen wird“, so Vogel.

LoGolf NL bleibt in Naarden ansässig und arbeitet eng mit der Druckerei zusammen, in der Golfartikel sowohl digital als auch im Tampondruck veredelt werden. Parallel zur Übernahme wurde das Vertriebsteam bereits erweitert, während das Sortiment für die Saison 2026 aktuell finalisiert wird. Dieses soll überwiegend auf bewährten Produkten basieren, jedoch gezielt um neue Impulse ergänzt werden.

Ribbe sieht großes Potenzial in der Spezialisierung des Unternehmens: „Das Besondere an LoGolf ist, dass wir im Bereich Golf (und Padel/Tennis) nahezu alles liefern und veredeln können und dies größtenteils lokal tun.

Das bedeutet schnelle und zuverlässige Lieferung. Darauf werden wir uns auch in den kommenden Jahren konzentrieren: das beste Sortiment, schnell geliefert und mit einem großen Lächeln.“

www.logolf.nl

www.promocorp.com