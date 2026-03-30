WerbeWelt 2026: Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit hat sich in der Werbeartikelbranche vom Zusatznutzen zum entscheidenden Maßstab entwickelt. Wie konsequent dieser Wandel voranschreitet, zeigte die WerbeWelt 2026, die am 25. März im Zenith in München stattfand. Bereits zum fünften Mal brachte die Fachmesse zentrale Marktteilnehmer zusammen und unterstrich die wachsende wirtschaftliche Relevanz nachhaltiger Werbeartikel.

Auf rund 5.000 qm präsentierten 115 Hersteller ihre aktuellen Lösungen – von ressourcenschonend produzierten Klassikern bis hin zu innovativen Werbeartikeln mit klarer Nachhaltigkeitsstrategie. Mit fast 750 Besuchern bestätigte die Veranstaltung ihre Rolle als etablierter Treffpunkt für Marketingentscheider. Die fast 11.500 Anfragen verdeutlichen zudem die hohe Relevanz und konkrete Nachfrage nach nachhaltigen Markenbotschaftern im Markt.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der WerbeWelt bleibt ihr kuratiertes Messekonzept. Acht etablierte Werbeartikelhändler aus Bayern – AmedeA Werbepräsente, dkpromotion, Eidex, kicks-promotion, products & more, Tengler Werbemanufaktur, werbemax sowie w+i – luden ihre Kunden gezielt ein. Das Ergebnis war eine Messe mit hoher Gesprächsqualität, effizienten Strukturen und direktem Zugang zu relevanten Geschäftskontakten.

Auch über die Produktpräsentationen hinaus setzte die Veranstaltung wichtige Impulse: Die Networking Area etablierte sich erneut als zentraler Treffpunkt für den persönlichen Austausch. Hochwertiges Catering und eine Barista-Bar unterstützten die kommunikative Atmosphäre und förderten den informellen Dialog zwischen Agenturen, Ausstellern und Besuchern.

„Nachhaltige Werbeartikel sind kein Nischenthema mehr, sondern eine klare Anforderung.“, so Thomas Gottschall, Geschäftsführer von Eidex. „Die Nachfrage zeigt, dass Unternehmen verstärkt auf Lösungen setzen, die Markenwirkung und Verantwortung miteinander verbinden.“

Das nächste Messe-Highlight in der Münchner Zenithhalle folgt: Die WerbeWiesn findet traditionell vor dem Oktoberfest am 17. September 2026 statt. Die nächste WerbeWelt 2027 öffnet am 10. März 2027.

www.werbewelt-messe.de

Fotos: Eidex