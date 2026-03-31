BeGlobal Group: Übernahme von Webo Promotion

Die BeGlobal Group hat bekannt gegeben, dass sie mit Wirkung zum 17. März 2026 Anteile an Webo Promotion erworben hat.

Auch nach der Übernahme wird Webo weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der BeGlobal Group geführt, neben den etablierten Marken BeGlobal und Prominate Nederland. Um eine reibungslose Integration sowie Kontinuität für Kunden und Lieferanten sicherzustellen, wird der bisherige Eigentümer von Webo Promotion, Marco Stalenhoef, dem Unternehmen noch mehrere Monate verbunden bleiben.

Für die Eigentümer der BeGlobal Group, Marco Horneman und André Noordwijk, stellt die Übernahme einen strategisch logischen Schritt dar. Das Unternehmen, das bislang von seinem Hauptsitz in Waddinxveen sowie einer Niederlassung in Capelle aan den IJssel aus operiert, verfolgt seit Längerem das Ziel, seine geografische Präsenz innerhalb der Niederlande auszubauen. Mit der Integration des in Zeewolde ansässigen Unternehmens Webo Promotion wird dieses Vorhaben nun umgesetzt. Zudem bringt Webo Promotion, das im vergangenen Februar sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte, umfangreiche Erfahrung und eine starke Markenbekanntheit in die Gruppe ein.

Die Eingliederung in die BeGlobal Group bietet sowohl für Webo Promotion als auch für dessen Kunden unmittelbare Vorteile. So erhält das Unternehmen Zugang zu modernen Einkaufs- und Bestellplattformen von BeGlobal sowie zum nachhaltigkeitsorientierten Produktsortiment der Gruppe. Darüber hinaus profitiert Webo von der Mitgliedschaft BeGlobals in der IPPAG (International Promotional Products Association Group), wodurch ein direkter Zugang zu einem internationalen Netzwerk leistungsstarker Partner geschaffen wird.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, Webo Promotion in der BeGlobal-Gruppe willkommen zu heißen“, erklären Marco Horneman und André Noordwijk. „Webo Promotion ist ein bekannter Name in der Branche und für seine enorme Fachkompetenz bekannt, wie das kürzlich begangene 50-jährige Jubiläum zeigt. Durch die Kombination unserer innovativen Plattformen, nachhaltigen Lösungen und des internationalen IPPAG-Netzwerks mit der jahrzehntelangen Expertise von Webo in Zeewolde schaffen wir ein einzigartiges Angebot auf dem Markt.“

Marco Stalenhoef fügt hinzu: „Ich freue mich, dass Webo Promotion nach fünfzig Jahren in der BeGlobal Group einen starken, innovativen Partner gefunden hat. Durch die Bündelung unserer Stärken stellen wir sicher, dass unsere Kunden die neuesten technologischen Möglichkeiten und ein breiteres, nachhaltigeres Produktangebot erhalten. Gleichzeitig bleiben der persönliche Service und die bewährte Expertise aus Zeewolde erhalten.“

www.beglobal.nl

www.webopromo.nl