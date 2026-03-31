XD Connects: Neue Outdoor-Marke

XD Connects gibt die Einführung von Nordic Drift bekannt, einer neuen Outdoor-Marke für Menschen, die das Leben im Freien lieben – vom täglichen Weg zur Arbeit bis hin zu Wochenendabenteuern. Nordic Drift kombiniert leistungsorientiertes Design mit robusten Materialien und setzt dabei bewusst auf Transparenz in der Produktion. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die unter realen Bedingungen bestehen und langfristig genutzt werden können.

Ein Fokus liegt auf strapazierfähigen und umweltfreundlichen Materialien, die durch ihre Langlebigkeit dazu beitragen sollen, Abfall zu reduzieren. Nach Angaben des Unternehmens wird jedes Produkt nach strengen Qualitätsstandards entwickelt. Von der Auswahl der Materialien bis hin zur Verarbeitung w erde jedes Detail auf den tatsächlichen Einsatz ausgerichtet.

Ein zentrales Element der Marke ist zudem der Aware™ Digital Product Passport. Dieser ermöglicht verifizierte Einblicke in die Lieferkette und ist bei ausgewählten Produkten über einen QR-Code abrufbar. Unterstrichen wird der Qualitätsanspruch durch eine Garantie von fünf Jahren auf Herstellungsfehler.

Nordic Drift ist ab sofort auf der Website von XD Connects erhältlich.

www.xdconnects.com