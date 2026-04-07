Assoprom präsentiert Promotion to Business

Am 13. Mai findet im Voya Rooftop, der höchsten Dachterrasse Mailands, gelegen im World Jorn Center zwischen CityLife und dem MiCo Milano Conventions Centre, die zweite Ausgabe der vom italienischen Verband der Werbewirtschaft Assoprom ins Leben gerufenen Veranstaltung Promotion to Business statt.

Die Veranstaltung bietet den ausstellenden Unternehmen eine konkrete Gelegenheit, ihre Marktposition zu stärken, das Netzwerk zu erweitern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Promotion to Business ist speziell darauf ausgerichtet, Agenturen mit ausgewählten Einkäufern und Entscheidungsträgern zusammenzubringen, die an Werbekommunikation und Marketinglösungen interessiert sind.

Als Aussteller sind lediglich Agenturen zugelassen, die im Werbeartikelbereich tätig sind, wodurch ein hochwertiges Umfeld und eine effektive Networking-Dynamik gewährleistet werden. Mit dem ergebnisorientierten Format sticht Promotion to Business als Schlüsselveranstaltung für Unternehmen hervor, die darauf abzielen, zu wachsen und ihre Präsenz auf dem Werbemarkt zu verstärken.

www.assoprom.it