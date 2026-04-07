BVDM setzt Zeichen für Klimaschutz

Die Klimainitiative der Druck- und Medienverbände hat im März 2026 ein deutliches Zeichen für aktiven Klimaschutz gesetzt.

Seit fast zwanzig Jahren unterstützt die Klimainitiative Druckereien dabei, CO 2 -Emissionen im Printbereich zu erfassen, zu reduzieren und für unvermeidbare Emissionen einen finanziellen Beitrag in Klimaschutzprojekte zu ermöglichen. Ergänzend zur Investition in Klimaschutzprojekte im globalen Süden engagiert sich die Initiative zunehmend auch in freiwilligen Aufforstungsprojekten in Deutschland, die gemeinsam mit der Stiftung Unternehmen Wald umgesetzt werden. Im Rahmen dieses Engagements wurden am 23. März 2026 im Harz, einer vom Klimawandel stark betroffenen Region, nun mehr als 3.500 Bäume, die im Jahr zuvor von den teilnehmen Unternehmen gespendet wurden, gepflanzt.

Mit der Pflanzung standortgerechter Bäume unterstützt die Klimainitiative den langfristigen Aufbau stabiler und widerstandsfähiger Wälder und trägt damit aktiv zum Natur- und Klimaschutz bei. „Mit dieser Pflanzaktion machen wir Klimaschutz sichtbar und erlebbar. Sie steht exemplarisch für das Engagement unserer Mitgliedsunternehmen, Verantwortung zu übernehmen und nachhaltiges Handeln konkret umzusetzen“, betont Julia Rohmann, Projektverantwortliche im Bundesverband Druck und Medien e. V..

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