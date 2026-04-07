Green Story ernennt Prama Bhardwaj zur strategischen Beraterin

Das kanadische Unternehmen Green Story, mit europäischem Sitz in NL-Utrecht, hat Prama Bhardwaj im Februar 2026 zur strategischen Partnerin für die Bekleidungsindustrie ernannt.

Die KI-basierte Nachhaltigkeitsplattform unterstützt Marken und Lieferanten als halbautonome Nachhaltigkeitsabteilung, die komplexe Berichtspflichten wie Lebenszyklusanalysen (LCAs) und digitale Produktpässe (DPP) verwaltet, ohne dass neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen.

Als Gründerin und CEO von Well Made Clothing (ehemals Mantis World) habe Bhardwaj bewiesen, dass Promotionwear und ethische Herstellung Hand in Hand gehen können. Ihre Führungsrolle auf dem Weg zum Verzicht auf konventionelle Baumwolle, die erste Erlangung des Corp-Status und der GOTS-Zertifizierung hätten sie zu einer führenden Stimme für Transparenz in der Lieferkette für Werbeartikel gemacht, heißt es aus Unternehmenskreisen. Auch mit Green Story hat Bhardwaj bereits zusammengearbeitet. 2019 entwickelte sie einen der ersten digitalen Produktpässe der Branche und riet anderen Unternehmen, sich Green Story anzuschließen. „Prama versteht die Textildruckbranche besser als fast jeder andere“, so Akhil Sivanandan, CEO von Green Story. „Sie weiß, dass es für einen Veredler oder Lieferanten bei Nachhaltigkeit nicht nur darum geht, ‚Gutes zu tun‘, sondern darum, auf eine Ausschreibung oder Kundenanfrage mit glaubwürdigen, verifizierten Daten reagieren zu können. Prama wird uns dabei helfen, sicherzustellen, dass unsere ‚bolt-on‘ Nachhaltigkeitslösung für den Textildruckmarkt praktisch und rentabel ist.“

„Ich habe gesehen, mit welchen Schwierigkeiten Lieferanten zu kämpfen haben, wenn sie versuchen, mit fragmentierten Datenanfragen Schritt zu halten“, so Bhardwaj. „Die Plattform von Green Story fungiert als ‚digitales Logbuch‘ für Lieferanten. Sie nimmt den Druck der Umsetzung weg und ermöglicht es Druckereien und Veredlern, sich auf ihr Handwerk zu konzentrieren, während die Plattform die Ökobilanzierung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften übernimmt. Ich freue mich darauf, mehr Unternehmen in unserer Branche dabei zu helfen, diese Fähigkeit zu implementieren.“

In ihrer neuen Rolle als strategische Beraterin soll Bhardwaj nun Green Story dabei helfen, die eigene Mission weiter zu stärken, Nachhaltigkeit für die globale Modebranche messbar, glaubwürdig und umsetzbar zu machen und Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, die EU-Vorgaben für 2026 sicher erfüllen zu können.

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