Koziol feiert 99 Jahre

Das Familienunternehmen Koziol aus Erbach im Odenwald, das mittlerweile in dritter Generation geführt wird, feiert 2026 sein 99-jähriges Jubiläum.

Gegründet wurde das Unternehmen am 27. November 1927, als Gründer Bernhard Koziol sein Gewerbe als Elfenbeinschnitzer anmeldet. In der Werkstatt entsteht zunächst Bijouterie aus Elfenbein, Perlmutt und Bernstein. Anfang der 1930er Jahre beginnt Koziol, den Schmuck aus den neuartigen thermoplastischen Kunststoffen herzustellen.

Heute bedient Koziol mit seinen Kollektionen die vier Geschäftsfelder Gastronomie, Hotellerie, Catering und Take-away, den Werbeartikelhandel sowie den Fachhandel und B2C. Stephan Koziol, jüngster Sohn des Firmengründers, steigt 1979 in das Unternehmen ein und ist heute Inhaber.

Nach wie vor setzt das weltweit agierende Unternehmen auf die Kernwerte gutes Design, Nachhaltigkeit und Handwerk. Wertvolles Know-how sowie eine faire, transparente und ressourcenschonende Herstellung werden durch die Produktion, die ausschließlich in Deutschland stattfindet, garantiert. „Unsere größte Stärke ist und bleibt die eigene Produktion hier im Odenwald. Das macht uns und unsere Arbeit so einmalig und wir sind damit auf dem Weltmarkt einzigartig. Auch nach 99 Jahren fühlen wir uns noch wie ein Handwerksbetrieb und haben, wie schon der Firmengründer, nach wie vor Freude daran, schöne Dinge in die Haushalte zu bringen“, so Inhaber Stephan Koziol.

Eine der wichtigsten Kernwerte von Koziol ist Nachhaltigkeit und so wird, Unternehmensangaben zufolge, auch kontinuierlich in diesen vielschichtigen Themenkomplex investiert. Aktuelle Technologien und ein Maschinenpark auf dem neuesten Stand ermöglichen eine besonders ressourcenschonende Produktion und tragen dazu bei, den CO 2 -Ausstoß deutlich zu reduzieren. Auch bei der Energieversorgung setzt Koziol auf erneuerbare Energien und deckt einen großen Teil des Strombedarfs durch die eigene Photovoltaikanlage. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Einsatz von Materialien auf Basis recycelter Pflanzenöle. „Mit unserem Portfolio sind wir unvergleichlich im Markt. Wir helfen unseren Kunden, nachhaltiger zu agieren und stehen für einzigartige, preisgekrönte Produkte, einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltschonende Produktion. Glück ist Nachhaltigkeit“, so Koziol.

Mit Daniel Koziol ist seit über zehn Jahren bereits die dritte Generation im Unternehmen tätig, arbeitet weiter an der Entwicklung der Marke und führt die Tradition des Familienunternehmens verantwortungsbewusst und mit frischen Ideen weiter. CEO Daniel Koziol ist sich sicher: „Unser Wettbewerbsvorteil ist unsere Flexibilität und Modernität: Wir investieren konsequent in modernste Technologien, treiben intern die Digitalisierung voran, setzen auf erneuerbare Energien und erfüllen höchste Zertifizierungsstandards. In Verbindung mit unserem Know-how, unserem Handwerk und Kreativität und einem exzellenten Gespür für die Bedürfnisse der Märkte und Kunden macht uns das unschlagbar.“

www.koziol.de