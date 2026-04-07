Stabilo erweitert Schnelllieferservice

Stabilo Promotion Products, Heroldsberg, hat Ende März 2026 seinen Schnelllieferservice erweitert, sodass nun sechs Produkte für besonders kurzfristige Einsätze zur Verfügung stehen.

Mit dem Schnelllieferservice des Schreibgeräteherstellers profitieren Unternehmen und Werbeartikelhändler von verkürzten Lieferzeiten bei gleichzeitig hoher Produktqualität und Markenwirkung. Zum Portfolio des Schnelllieferservices gehören ab sofort die Textmarker Stabilo Boss Original, Stabilo Green Boss, Stabilo Boss Mini sowie der Stabilo Neon sowie die Kugelschreiber Stabilo Relax und Stabilo Greenfancy. Auch im Rahmen des Schnelllieferservices bleiben zentrale Optionen zur Markenanpassung erhalten, darunter die Bedruckung mit Logos, Claims oder Aktionsbotschaften.

Die ausgewählten Produkte stehen dabei, so das Unternehmen, für hohe Wiedererkennbarkeit und bewährte Stabilo-Markenqualität. Insbesondere der Stabilo Boss Original als Ikone sowie nachhaltige Alternativen wie der Stabilo Green Boss unterstreichen dabei den Anspruch an Funktionalität und Umweltbewusstsein. Mit der Aufnahme dieser Kernprodukte in den Schnelllieferservice setzt Stabilo Promotion Products ein klares Zeichen für mehr Reaktionsgeschwindigkeit im Werbeartikelmarkt und bietet gleichzeitig die Grundlage für aufmerksamkeitsstarke Markenauftritte ohne lange Vorlaufzeiten.

www.stabilo-promotion.com