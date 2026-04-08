Geiger übernimmt Nowak Werbeartikel

Der eigenen Angaben zufolge weltweit größte, privat geführte Werbeartikelhändler in Familienbesitz Geiger, USA-Lewiston, hat den Geschäftsbetrieb von Nowak Werbeartikel aus Österreich übernommen.

Dieser strategische Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein im internationalen Wachstum von Geiger und stärkt seine Präsenz in Europa weiter. „Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für die weitere globale Expansion von Geiger und stärkt gleichzeitig unsere Präsenz in Europa“, sagt David Geiger, Präsident von Geiger. „Nowak Werbeartikel bringt ein solides Fundament an Kundenbeziehungen und lokaler Marktkenntnis mit. Wir freuen uns sehr, das Team bei Geiger willkommen zu heißen und auf dessen Erfolg aufzubauen.“

Thomas Derhaschnig, Geschäftsführer von Nowak, kommentiert: „Nach Geigers Übernahme der WER GmbH, einem langjährigen Partner von Nowak, in Deutschland im Jahr 2024 habe ich deren Entwicklung genau verfolgt und mich regelmäßig mit dem Führungsteam um Alex, Marc und Mirco ausgetauscht. Es wurde schnell klar, dass Geiger die gleichen Werte und die gleiche Kultur teilt, die uns in Österreich so erfolgreich gemacht haben.“

Das Wiener Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 1970 einen guten Ruf bezüglich Qualität und Service erarbeitet hat, wird nun als Geiger auf dem österreichischen Markt agieren. Alle Mitarbeiter werden übernommen, Thomas Derhaschnig wird das Geschäft weiterhin leiten.

Vicky Kinasz, Präsidentin von Geiger International, kommentiert: „Durch den Beitritt zu Geiger erhält Nowak Zugang zu erweiterten Ressourcen, globalen Kapazitäten und einem breiteren Netzwerk, während es weiterhin die Kunden mit derselben Sorgfalt und Aufmerksamkeit bedient, die ihr erfolgreiches Geschäft ausgeprägt hat.“

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