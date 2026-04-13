4imprint: Finale Ergebnisse veröffentlicht

Die britische 4imprint-Gruppe hat im März 2026 ihre finalen Jahresergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht. Nachdem im November des vergangenen Jahres bereits der aktualisierte Geschäftsbericht veröffentlich wurde, gab das Londoner Unternehmen nun die finalen Ergebnisse für 2025 bekannt.

Mit 2.060.000 (2024: 2.124.000) eingegangenen Bestellungen blieb der Anbieter von Werbeartikeln unter den Bestellungen des Vorjahres zurück, trotzdem wird von einer stabilen Geschäftsentwicklung in einem volatilen makroökonomischen Umfeld gesprochen. Die Aufträge von Bestandskunden bleiben auf Vorjahresniveau, was laut 4imprint auf eine starke und konstante Kundenbindung hindeutet. Die Aufträge von Neukunden hingegen gingen um 12% zurück, damit setzte sich dieser Trend über das gesamte Jahr hinweg weitgehend fort.

Der durchschnittliche Auftragswert stieg um 1%, die zweistellige operative Gewinnmarge von 10% konnte beibehalten werden und wurde durch eine starke Bruttogewinnmarge und die Flexibilität des Marketing-Mix gestützt.

Weiterhin sei die Gruppe sehr liquide und gut finanziert. Des Weiteren ließ das Unternehmen verlauten, dass die Geschäftsergebnisse der ersten beiden Monate des Jahres 2026 den Erwartungen des Vorstands entsprächen. Zollbedingte Kosten würden von den Lieferanten schrittweise weitergegeben, was dafür sorge, dass die Auftragseingänge im Vergleich zu 2025 leicht rückläufig seien.

Für das Jahr 2026 sei das Unternehmen von der Strategie, der Wettbewerbsposition und den langfristigen Wachstumschancen der Gruppe überzeugt.

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