A&M Kreativfabrik stellt neue Auszubildende vor

Das A&M Kreativfabrik mit deutschem Sitz in Georgsmarienhütte hat zum 1. September 2025 eine neue Auszubildende eingestellt. Celine Prescher hat nach erfolgreichem Abschluss ihres Abiturs die Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement mit Schwerpunkt Marketing und Vertrieb begonnen. Prescher verfügt bereits über erste Erfahrungen im Verkauf und freut sich auf die Ausbildungszeit.

Die A&M Kreativfabrik ist auf die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Werbeartikel aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert und hat ihren Hauptsitz in der österreichischen Landeshauptstadt Wien.

www.kreativ-fabrik.com