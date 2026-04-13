Faber-Castell feiert 265-jähriges Firmenjubiläum

Mit Stolz und Freude wird beim Schreibgerätespezialisten Faber-Castell, Stein, auf 265 Jahre Kreativität, Tradition und Innovation zurückgeblickt. Die Erfolgsgeschichte des 1761 gegründeten Industrieunternehmens wird bis heute durch richtungsweisende Produkte geprägt. Faber-Castell ist bereits in der neunten Generation im Besitz derselben Familie.

Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt der weltweit führende Hersteller holzgefasster Stifte, so das Unternehmen, der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität und der großen Zahl an Produktinnovationen. Faber-Castell möchte eigenen Aussagen zufolge Menschen dazu inspirieren, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen und mit seinem umfangreichen Sortiment zum Schreiben, Zeichnen und Gestalten dazu beitragen.

www.faber-castell.de