Goldstar veröffentlicht ESG-Bericht

Der irische Anbieter von Werbeartikeln, Goldstar, Dundalk, hat im April 2026 seinen ESG-Bericht (Environmental, Social & Governance) für das Jahr 2025 veröffentlicht und gibt somit einen transparenten Einblick in die Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zu verantwortungsbewussteren Praktiken. Der Bericht konzentriert sich auf messbare Daten, unabhängige Bewertungen und eine verbesserte Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette. Der Bericht 2025 hebt dabei auch die Fortschritte in mehreren zentralen Bereichen der Verpflichtungen von Goldstar hervor. „Unser Ansatz in Sachen ESG ist einfach: Wir legen offen dar, wo wir stehen, und sagen ehrlich, wohin wir uns bewegen“, so Heather Smartt, Global Head von Goldstar. „Wir wissen, dass unsere Geschäftspartner in der Branche Fakten mehr schätzen als Versprechen. Dieser Bericht spiegelt die konkreten Maßnahmen wider, die wir ergreifen, um verantwortungsvoller zu handeln und gleichzeitig weiterhin hochwertige Produkte und zuverlässigen Service zu bieten.“

Im Bereich Umwelt konzentriert sich Goldstar, so der ESG-Bericht, weiterhin auf die Abkehr von PVC und Polystyrol. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, problematische Kunststoffe aus dem gesamten Sortiment zu entfernen.

Schon jetzt sind 99% der papierbasierten Verpackungen und Holzfaserprodukte des Unternehmens FSC-zertifiziert. Hinsichtlich der Transparenz in der Lieferkette erweitert das irische Unternehmen die Rückverfolgbarkeit durch digitale Produktpässe, die auf der Aware-Tracer-Technologie beruhen. So können Kunden den Weg vom Rohstoff bis zum Endprodukt besser nachvollziehen. Der ESG-Bericht hebt zudem Fortschritte im Bereich der Inklusion hervor, so sind 56% der Führungspositionen von Frauen besetzt.

Obwohl der Bericht bedeutende Fortschritte aufzeigt, betont Goldstar, dass ESG ein fortlaufender Prozess ist. „Wir wollen hier nicht behaupten, perfekt zu sein“, fügte Smartt hinzu. „Wir sind hier, um unsere Maßnahmen vorzustellen, daraus zu lernen und uns weiter zu verbessern. Verantwortungsvolles Wachstum erfordert Transparenz, Zusammenarbeit und Rechenschaftspflicht.“ Der vollständige ESG-Bericht von Goldstar kann hier nun abgerufen werden.

www.simplygoldstar.com