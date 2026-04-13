Relaunch gelungen

Als Beigaben zu Kaugummis waren es früher kleine Kobolde oder Obst, mit denen begeisterte Kinder sich die Arme beklebten und so aussahen wie tätowiert. Heute sorgen coole, temporäre Tattoos von Print Tattoos by Stainer auf Events und Festivals für Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff. Zum 15-jährigen Jubiläum findet sich in der aktuellen Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten ein Bericht zum Relaunch der österreichischen Marke, die im Jubiläumsjahr mehrere weiterentwickelte Tattoo-Rezepturen präsentiert und die konsequente Weiterentwicklung auch Richtung internationale Märkte verfolgt.

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