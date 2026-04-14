Bartenbach Werbemittel stellt sich neu auf

Im Jahr seines 25-jährigen Geschäftsjubiläums stellt sich die Mainzer Agentur Bartenbach Werbemittel neu auf und richtet das Geschäft zukünftig konsequent auf Fullservice im Werbeartikel-Management. In einem sich deutlich wandelnden Marktumfeld und vor dem Hintergrund einer angespannten konjunkturellen Lage setze das Unternehmen damit ein klares Zeichen für Zukunftsfähigkeit und Relevanz, so Bartenbach.

Den Entwicklungen der Werbeartikelbranche, in der das klassische Streckengeschäft an Bedeutung verliert, sich digitale Plattformbetreiber als zusätzliche Marktteilnehmer etablieren und integrierte Lösungen, individuelle Kreativleistungen und Markeninszenierungen immer stärker gefragt werden, begegnet Bartenbach Werbemittel mit einer klaren Entscheidung zum Wachstum. Zukünftig solle Fullservice zum zentralen Leistungsversprechen werden mit dem Ziel, ein vollumfängliches Werbeartikel-Management zu schaffen. Dies soll von der strategischen Beratung einer Werbeartikel-Strategie über das passende Sortiment, Kreation und Produktentwicklung bis hin zur Beschaffung weltweiter Logistik und digitalen Lösungen reichen.

„Wir haben unser Geschäft in den vergangenen Monaten konsequent neu gedacht und neu aufgestellt. Fullservice bedeutet für uns nicht nur ein erweitertes Leistungsangebot, sondern vor allem mehr Verantwortung für einen messbaren Erfolg unserer Kunden“, sagt Christopher Evers.

Im Zuge der Neuausrichtung wurden zentrale Funktionen wie Einkauf, Customer Care sowie Key-Account Management und Vertrieb klar strukturiert und gezielt gestärkt. Das Grafikteam wurde unter neuer Leitung ausgebaut und enger mit Beratung und Umsetzung verzahnt. Auch Import- und Beschaffungsprozesse hat das Unternehmen weiter

professionalisiert, um Qualität und Effizienz entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen. Als nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen sind die

Anforderungen an Qualitäts- und Umweltmanagement dabei fest in allen Prozessen und in der Unternehmensstrategie verankert.

Des Weiteren liegt der Fokus auf dem Ausbau von Produktmanagement und -entwicklung. Auch der Bereich E-Commerce, der eine zentrale Rolle im Fullservice-Ansatz einnimmt, wurde neu geschaffen. Hierfür hat die Bartenbach Gruppe eine mandantenfähige E-Commerce-Plattform für B2C und B2B entwickelt, die ein weltweit markenkonformes Werbeartikel-Management sicherstellt.

Die Neuausrichtung von Bartenbach Werbemittel ist damit mehr als eine strukturelle Anpassung, sondern ein grundlegender Schritt hin zu einem integrierten, zukunftsfähigen Geschäftsmodell. Mit den gestärkten Teams und erweiterten Kompetenzen sieht sich das Unternehmen bestens aufgestellt um auch in einem herausfordernden Marktumfeld zu wachsen und die Zukunft des Werbeartikel-Geschäfts mitzugestalten.

www.bartenbach.de