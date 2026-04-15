Personalveränderungen bei Promonotes

Der Hersteller von individuell veredelten Werbeartikeln aus Papier, Promonotes, Quickborn, entwickelt sich strategisch weiter und hat im Zuge dessen zwei Personalveränderungen bekanntgegeben.

Seit dem Sommer 2025 unterstützt Ronny Linsener das Vertriebsteam des Unternehmens. Mit langjähriger Branchenerfahrung, umfassendem Produkt Know-how und seiner Leidenschaft für Werbeartikel aus Papier passt Linsener Promonotes zufolge hervorragend ins Unternehmen. Zukünftig wird Linsener im Vertrieb die Betreuung der Postleitzahlengebiete 7,8 und 9 übernehmen und die Partner und Kunden in Süddeutschland persönlich betreuen und bestehende Geschäftsbeziehungen weiterentwickeln und stärken.

Gleichzeitig übernimmt Myrande Pillon eine neue Rolle bei Promonotes. Nach erfolgreichen Jahren im Vertrieb wechselt sie ins Customer-Service-Team.

„Wir freuen uns, mit Myrande eine ideale Besetzung für unser Customer-Service-Team gefunden zu haben. Sie ist seit über zehn Jahren Teil unseres Unternehmens und kennt unsere Produkte in- und auswendig. Durch ihre langjährige Vertriebserfahrung – auch bereits vor ihrer Zeit bei Promonotes – ist sie eine große Bereicherung für das Team und kann sofort voll einsteigen. So stellen wir sicher, unseren Kunden weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten“, sagt Geschäftsführer Gerrit Bruns.

www.promonotes.de