elasto ist offizieller Lizenzpartner des FC Bayern

Als offizieller Lizenzpartner des FC Bayern München baut elasto, Sulzbach-Rosenberg, seine Kompetenz im Bereich Lizenzprodukte weiter aus. Die Partnerschaft, die ab sofort beginnt, läuft für die kommenden zwei Jahre. Mit dem FC Bayern Serveball bringt das Unternehmen ein aufmerksamkeitsstarkes Produkt in den B2C-Markt und setzt, eigenen Angaben zufolge, neue Maßstäbe im E-Commerce.

Der Serveball, eine Art Schüssel für Snack oder Getränke in Form eines halben Balls in den Vereinsfarben Rot und Weiß mit dem FC Bayern Logo, ist aktuell über Online-Plattformen wie Amazon, Otto oder Kaufland erhältlich und überzeugt durch seine starke visuelle Präsenz sowie gezielte Markeninszenierung. Das Produktdesign sorgt in Kombination mit der durchdachten Verpackung für maximale Aufmerksamkeit, auch im digitalen Verkaufsumfeld.

„Mit dem Serveball verbinden wir emotionale Markenwelten mit funktionalem Produktdesign, und das „made in Germany“. Die Partnerschaft mit dem FC Bayern München ermöglicht es uns, ein hochwertiges Lizenzprodukt erfolgreich im E-Commerce zu positionieren und gleichzeitig echte Fan-Momente zu schaffen“, erklärt Marcus Sperber, CEO von elasto.

www.elasto.de