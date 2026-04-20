markeding Wien: Erneut ein Benchmark

Es gibt Überraschungen, die will man als Messeveranstalter nicht erleben. Ein externes Serverproblem beim Ticketscan mitten in der morgendlichen Rush-Hour am Einlass gehört da sicher in die Top Ten. Dass sich bei der markeding Wien am 14. April 2026 deshalb kurzzeitig eine lange Schlange vor dem Eingang der Hofburg bildete, darf aber auch als Indiz für den Stellenwert gelten, den Österreichs größte Messe für Merch und haptische Werbung in der dortigen Marketingwelt hat.

Das IT-Problem hatten die Veranstalter Katharina und Martin Zettl ohnehin schnell und routiniert gelöst, und schon nach kurzer Zeit drängten sich auf den Gängen wie gewohnt die Besucher. Am Ende des Messetages hatten die markeding und die sechs Träger Forum Werbemittel, Geiger (ehemals Nowak Werbeartikel), KW Open, Mitraco, Pro Concept und Wertpräsent wieder einmal einen Benchmark gesetzt: Mit 2.580 Fachbesuchern konnte die 16. Ausgabe der markeding nahtlos an den großen Erfolg des Vorjahres anknüpfen. Mit 145 Ausstellern aus 11 Nationen war die Veranstaltung ausstellerseitig sogar leicht gewachsen.

„Die Messe ist wie immer super organisiert, und wir treffen hier auf eine gute Zielgruppe“, meint Aneta Niciak, Inhaberin von Refloactive. Auch aufseiten der Träger herrschte große Zufriedenheit: „Die Atmosphäre in der Hofburg war elektrisierend – geprägt von lebhaftem Austausch, inspirierenden Ideen und echter Leidenschaft für innovative Markenkommunikation“, resümiert Roland Malli, Geschäftsführer der Trägeragentur Wertpräsent.

Aufgrund der hohen Nachfrage auf Ausstellerseite hatten die Veranstalter noch einen zusätzlichen Raum hinzugenommen, der weiteren Unternehmen die Teilnahme ermöglichte. „Wir stellen in diesem Jahr zum ersten Mal hier in Wien aus und sind wirklich begeistert, auch von unserem Standplatz, wo uns die Besucher quasi in die Arme laufen“, freut sich Tina Steinbergs, mbw. Auch der polnische Spezialist badge4u feierte seine Premiere in der Hofburg. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen, die markeding ist wirklich sensationell“, so die Eigentümer Wojtek und Marcin Pawłowski, die beide vor Ort waren.

„Die markeding Wien 2026 hat einmal mehr gezeigt, wie stark unsere Branche ist, wenn Menschen, Marken und Ideen direkt aufeinandertreffen. Die Energie in der Hofburg, die Qualität der Gespräche und die Begeisterung auf allen Seiten waren vom ersten Moment an spürbar. Genau dieser persönliche Austausch macht die markeding jedes Jahr zu etwas Besonderem“, so Martin Zettl, CEO der markeding. Auch Katharina Zettl, verantwortlich für das Marketing der Messe, zieht ein positives Fazit: „Was die markeding auszeichnet, ist nicht nur die Vielfalt der Aussteller und Produkte, sondern v.a. die besondere Atmosphäre in der Hofburg Vienna. Man spürt hier, wie aus Begegnungen echte Verbindungen entstehen. Genau das wollen wir schaffen: eine Messe, die inspiriert, vernetzt und lange nachwirkt.“

Am 8. April 2027 wird die nächste Ausgabe der markeding Wien in der Hofburg stattfinden. Zuvor jedoch gastiert die markeding noch mit neuem Format in Oberösterreich: Im Design Center Linz findet am 1. Oktober 2026 die markeding Impulse statt. // Till Barth

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Fotos: Till Barth, © WA Media