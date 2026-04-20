Polyclean verstärkt Geschäftsführung

Zum 1. März 2026 ist Maik Hesselink als zweiter Geschäftsführer der Polyclean International GmbH, Ahaus, eingestellt worden. Damit erweitert der Hersteller von Reinigungslösungen für Brillen und Displays seine Führungsstruktur, und Maik Hesselink wird gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Ulrich Pohlmann die strategische und operative Weiterentwicklung vorantreiben.

Mit Hesselink will Polyclean die Grundlage schaffen, um Marktpotenziale konsequent zu erschließen, Prozesse zu skalieren und die Organisation weiter zu professionalisieren. Der Schritt sei, so das Unternehmen, Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie, die auf Stabilität, Innovationskraft sowie nationale und internationale Expansion ausgerichtet sei.

Der Fokus von Hesselink, der einen analytischen, wissenschaftlich fundierten Ansatz in die Unternehmensführung einbringt, liegt auf der Weiterentwicklung interner Strukturen und der skalierbaren Ausrichtung des Geschäftsmodells. „Ich freue mich darauf, die Zukunft von Polyclean aktiv mitzugestalten. Das Unternehmen verfügt über eine starke Basis und großes Potenzial. Gemeinsam werden wir die nächsten Wachstumsschritte konsequent angehen“, so Maik Hesselink.

„Mit Maik Hesselink gewinnen wir einen Geschäftsführer, der neue Perspektiven einbringt und unser Unternehmen in einer dynamischen Wachstumsphase stärkt“, ergänzt Ulrich Pohlmann.

www.polyclean.com