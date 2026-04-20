WAS Handelsagentur neu mit Caran d’Ache

Die WAS Handelsagentur aus Münster nimmt im April 2026 mit Caran d’Ache eine neue Traditionsmarke in ihr Corporate Gifts-Portfolio auf.

Die Schweizer Marke steht seit über 100 Jahren für hohe Präzision und ikonisches Design von Schreibgeräten. Ab sofort sind die eleganten Schreibgeräte auch als individuell gestaltbare Firmengeschenke über die Handelsagentur verfügbar. Die Schreibgeräte werden bis heute vollständig in der Schweiz gefertigt und durch patentierte, selbst entwickelte Schreibminen zu hochwertigen Werbeartikeln. Individuelle Anpassungen sind beispielsweise per Stempeldruck, je nach Modell ein- bis fünffarbig, oder farbliche Akzente an Kappenknopf und Clip möglich. Auch die innen und außen personalisierbaren Slim-Pack-Verpackungen machen die Schreibgeräte von Caran d’Ache zu echten Markenbotschaftern.

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