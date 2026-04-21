Daiber baut Corporate-Fashion-Plattform weiter aus

Der Textilspezialist Gustav Daiber, Albstadt, erweitert mit der Einführung eines neuen Editors seinen bestehenden Online-Konfigurator für Druck- und Stickaufträge um ein leistungsstarkes Gestaltungstool. Durch die neue Funktion wird die digitale Kundenschnittstelle gestärkt und der nächste Schritt in Richtung einer ganzheitlichen Fullservice-Plattform vollzogen.

Mit dem 2025 etablierten 24/7-Konfigurator bietet Daiber seinen Kunden eine einfache und transparente Möglichkeit zur Preisermittlung für Druck- und Stickaufträge entsprechend der kundenindividuellen Konditionen. Nun wird der Service um eine zusätzliche Kombination aus Kalkulation und Gestaltung erweitert. Während der Konfigurator weiterhin für die schnelle Preisübersicht sorgt, ermöglicht der integrierte Editor ab sofort eine intuitive und parallele Gestaltung von Druck- und Stickaufträgen direkt im Webshop. Über den Button „Konfigurieren“ können Nutzer Veredelungsbereiche und -arten flexibel auswählen und individuelle Motive hochladen und erhalten dann unmittelbar eine Einschätzung zur Umsetzbarkeit sowie der Druck- und Stickqualität. Gleichzeitig erkennt das Tool bei Bedarf automatisch die im Motiv enthaltenen Farben und schlägt passende Farbwerte vor, ohne die manuelle Farbauswahl einzuschränken.

Ergänzend werden KI-generierte Inspirationsbilder des jeweiligen veredelten Artikels in verschiedenen, branchenspezifischen Einsatzszenarien angeboten, die sich zur gezielten Verkaufsförderung eignen. Zur besseren Orientierung steht Kunden zudem die neue Artikelkategorie „Gestaltbar“ zur Verfügung, über die alle editorfähigen Artikel gebündelt auffindbar sind.

„Mit dem neuen Editor erweitern wir unseren Konfigurator um die visuelle Artikelgestaltung und weiten so unser vertriebsunterstützendes, digitales Angebot mit 24/7-Verfügbarkeit im Bereich Veredelung aus. Damit bieten wir unseren Kunden in der Angebotsphase, der Beratung des Endkunden und auch bei der Beauftragung entscheidende funktionale Mehrwerte für ihre Veredelungsprojekte – und erreichen einen weiteren Meilenstein in unserer Digitalstrategie“, erklärt Steffen Frank, Leiter Digitalisierung/Geschäftsentwicklung bei Daiber.

Zusätzlich zur Integration des neuen Editors wurde der bestehende Konfigurator zur Preisermittlung weiterentwickelt. Mit der Mehrartikelfähigkeit können Nutzer im Webshop nun einen Auftrag mit mehreren Artikeln gleichzeitig kalkulieren und beauftragen. Ein besonderer Mehrwert liegt dabei in der Möglichkeit, einmal erstellte Konfigurationen flexibel auf andere Artikel oder Bereiche übertragen zu können.

www.daiber.de