Key Account Manager/in (m/w/d) im Außendienst für Süddeutschland

Giving Europe ist ein europaweit agierender Importeur für Werbeartikel mit ca. 400 Mitarbeitern. Der Hauptsitz des inhabergeführten Unternehmens ist in Tiel, im Herzen der Niederlande. Unser Sortiment umfasst über 3.000 Artikel, unter anderem aus den Bereichen Schreibwaren, Elektronik, Küche & Haushalt, Outdoor, Werkzeuge und vielem mehr. Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unsere deutsche Niederlassung in Mönchengladbach, zur Betreuung unserer Kunden in Süddeutschland eine/n motivierte/n und engagierte/n

Key Account Manager/in (m/w/d)

im Außendienst für Süddeutschland

Für die Betreuung und die Verantwortung unserer Kunden in Süddeutschland suchen wir einen engagierten und motivierten Vertriebsprofi.

Dein Aufgabengebiet:

Du hegst und pflegst den aktiven Vertrieb und die Betreuung deiner Kunden im Außendienst

Der Aufbau, die Entwicklung und die Nachverfolgung für nachhaltige und langfristige Kundenbeziehungen haben für dich höchsten Stellenwert und macht dir am meisten Spaß

Eine kontinuierliche Marktbeobachtung und Analyse der Marktgegebenheiten gehören zu deinem Alltag dazu

Du stehst in Eigenverantwortung für den Umsatz- und der Ergebnisse für deine Vertriebsregion

Natürlich darf Teilnahme an Messen für dich nicht fehlen

Das bringst du mit:

Dir liegt der aktive Vertrieb in der DNA und du gehst motiviert neue Wege

Du hast bereits Erfahrungen im B2B Bereich, idealerweise in der Werbeartikelbranche

Neu-Akquisition- und Abschlussstärke sind für dich keine Fremdwörter

Du bringst ein hohes Maß an Eigenmotivation, Eigenverantwortung, Kundenorientierung und Verhandlungsgeschick mit

Eine strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich

Du hast keine Angst vor Englisch in Wort und Schrift

Du bringst neben dem Spaß am Verkaufen auch eine selbstbewusste und aufgeschlossene Persönlichkeit mit

Ein Wohnort in der Vertriebsregion und Dienstreisen stellen kein Problem für dich dar

Führerschein Klasse B

Wir bieten dir einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, in einem wachsenden Unternehmen mit einem jungen und dynamischen Team. Ein attraktives Vergütungspaket mit einer Bonusregelung, einen neutralen Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht. Zusätzliche Mitarbeiter Benefits sind nach Absprache möglich.

Wenn du dich für uns begeistern kannst und ein Teil unseres jungen Teams werden möchtest, freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inklusive deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Giving Europe GmbH • Madrider Straße 12 • D-41069 Mönchengladbach

kontakt@givingeurope.de • www.givingeurope.com