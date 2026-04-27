Frische Impulse bei eick werbartikel

Der Werbeartikelhändler eick werbeartikel aus Herford hat sein Team weiter ausgebaut und begrüßt 2026 zwei neue Mitarbeitende.

Maxime Bluhm, die bereits von August 2018 bis Januar 2021 ihre Ausbildung bei eick werbeartikel absolvierte, kehrt ins Team zurück und verstärkt künftig den Innendienst. Nach ihrer Ausbildung sammelte Bluhm in verschiedenen Branchen Erfahrungen im Innendienst und bringt ihr dazu gewonnenes Know-how seit Januar 2026 bei eick werbeartikel ein.

Seit dem 1. April 2026 ist auch Nilo Björn Aschoff Teil des Herforder Teams und verstärkt hier den Vertrieb. Der 41-jährige war zuletzt als Vertriebsleiter in der Fahrradbranche tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Kundenbetreuung sowie im Ausbau von Vertriebsstrukturen. Mit seiner Expertise soll er die Vertriebsaktivitäten von eick werbeartikel weiter vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr, mit Maxime Bluhm eine ehemalige Auszubildende zurück im Team begrüßen zu dürfen und gleichzeitig mit Nilo Björn Aschoff einen erfahrenen Vertriebsexperten gewonnen zu haben“,

heißt es aus dem Unternehmen. „Beide bringen wertvolle Perspektiven und Kompetenzen mit, die unser weiteres Wachstum unterstützen werden.“

www.eick-werbeartikel.de