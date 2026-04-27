Geiger Exchange: KI im Fokus

Am 14. April 2026 verwandelte sich die Hafenkäserei Münster direkt an der Promenade in einen lebendigen Treffpunkt für Austausch, Innovation und neue Impulse rund um das Thema Künstliche Intelligenz und Changemanagement. Viele Kundinnen und Kunden folgten der Einladung zur ersten Ausgabe der neuen Veranstaltungsreihe Geiger Exchange – Expedition KI und sorgten von Beginn an für eine offene, neugierige und inspirierende Atmosphäre. Schon beim lockeren Get together entwickelte sich ein reger Austausch, der den Grundstein für einen Tag voller spannender Gespräche und neuer Perspektiven legte.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Geschäftsführung folgten Impulsvorträge rund um das Thema Wandel und die Rolle von Kommunikation im Change-Prozess sowie konkrete Einblicke, wie Werbeartikel diesen Prozess aktiv unterstützen können. Parallel dazu boten verschiedene Marktstände Raum für Inspiration und Austausch: Mit Vonmählen, Magna Sweets und XD Connects waren drei starke Lieferantenpartner vor Ort, die ihre Produkte präsentierten und zum Entdecken einluden. Dabei standen insbesondere innovative Ansätze und Materialien im Fokus, die den Wandel innerhalb der Branche widerspiegeln und neue Wege im Bereich Werbeartikel aufzeigen. Mit dabei war auch ein eigener Stand von Geiger mit den Touchmore-Produkten, die mit ihrer besonderen Haptik und vielen Gestaltungsflächen Storytelling neu denken und Marken sowie Themen haptisch erlebbar machen.

Am Nachmittag folgte eine Podiumsdiskussion mit den Speakern Susanne Heinecke (Geiger), Sandra Flavia Fensterseifer (Commerzbank), Tobias Diehl (DiehlOne) und Marc Wehning (KI-Entrepreneur). Im Fokus standen konkrete Anwendungsbeispiele von KI – von Einsatzmöglichkeiten in der Grafik über Entwicklungen im E-Commerce sowie SEO und SEA bis hin zu modernen Vertriebsansätzen mit CRM- und HubSpot-Lösungen. Dabei wurde offen über Chancen, Herausforderungen und reale Use Cases aus der Praxis gesprochen.

Geiger bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Offenheit, die spannenden Gespräche, die herzliche Atmosphäre und den gemeinsamen Blick nach vorne, und freut sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe von Geiger Exchange.

www.geigerpromo.de

Fotos: Geiger