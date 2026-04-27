Joomp verlängert Partnerschaft mit Viscom Italia

Das polnische Werbeartikel-Online-Tool Joomp setzt seine Partnerschaft mit der Viscom Italia, einer der bedeutendsten und renommiertesten Veranstaltungen der europäischen Branche für visuelle Kommunikation, auch 2026 fort. Im Rahmen der Messe, die vom 28. bis 29. Oktober in Mailand stattfindet, werden die Kataloge von Joomp verteilt, was Werbekunden neue Möglichkeiten eröffnet, sich zu präsentieren und ein breites Publikum zu erreichen.

„Diese Zusammenarbeit verschafft unseren Partnern größere internationale Sichtbarkeit, Zugang zu neuen Kunden und echte Möglichkeiten, wertvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Es ist eine ideale Gelegenheit, ihre Produkte bei Unternehmen aus ganz Europa bekannt zu machen und den Eintritt in neue Märkte zu unterstützen“, so Joomp.

www.joomp.eu