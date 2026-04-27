Stabila präsentiert neuen Webauftritt

Das Traditionsunternehmen Stabila aus Annweiler hat zum April 2026 seinen Webauftritt erneuert.

Bisher gab es für den Bereich Werbeartikel des Herstellers von Messwerkzeugen eine eigene Website, Anfragen über Suchmaschinen leiteten jedoch meist auf die Hauptseite weiter, auf der keine Informationen zu Werbeartikeln zu finden waren.

Um diese Fehlleitungen künftig zu vermeiden und den Pflegeaufwand für die Webseiten zu reduzieren, wurde nun der Bereich Werbedruck als Unterseite in die Firmenwebsite integriert und ist so leichter auffindbar. Hier finden sich ab sofort Informationen zu Veredelungsmöglichkeiten, ausgewählte Referenzmuster, Bestseller, Argumente für den Einsatz hochwertiger Messgeräte als Werbeartikel sowie den aktuellen Werbeartikelkatalog.

Durch die zunehmende Bedeutung der Werbeartikel in den letzten Jahren wird dieser Rubrik nun auf der Hauptwebsite mehr Aufmerksamkeit gewidmet.

www.stabila.com