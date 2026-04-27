Tacx Bottle Promotions schließt Smeta Audit ab

Bereits im Dezember 2025 hat das niederländische Unternehmen Tacx Bottle Promotions erfolgreich die Säule 4 des Smeta (Sedex Members Ethical Trade Audit) Audits abgeschlossen. Alle Korrekturmaßnahmen wurden laut Tacx Bottle Promotions genehmigt, sodass das Unternehmen nun eine Konformitätsbescheinigung erhält, die für die nächsten drei Jahre gültig ist.

Sedex ist eine führende Plattform, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in den Bereichen Arbeitsrechte, Gesundheit und Sicherheit, umweltmanagement und Geschäftsethik fördert.

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