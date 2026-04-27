Trinkflaschenserie von Reflects ausgezeichnet

Die Trinkflaschenserie Retumbler Duix des Kölner Multispezialisten Reflects wurde mit dem Red Dot Award 2026 in der Kategorie Product Design ausgezeichnet.

Die Eigenentwicklung der Flaschenserie, die in drei Varianten erhältlich ist, konnte die internationale Jury insbesondere durch ihre konstruktiven Lösungen und den klaren Entwicklungsansatz überzeugen, der Funktionalität, Nutzerorientierung und gestalterische Präzision verbindet. Das Reflects-Team freut sich über die besondere Anerkennung, die die intensive Entwicklungsarbeit würdigt, die auf eine nutzerorientierte, langlebige und technisch durchdachte Lösung abzielt.

www.reflects.com