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Bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern und um sich im Wettbewerb klar zu positionieren, helfen Zertifikate und Auszeichnungen. Auch in der Werbeartikelbranche gewinnen Auszeichnungen, wie beispielsweise B Corp, an Bedeutung. Ein ausführlicher Bericht mit Stimmen von Unternehmen aus der Branche, die über den Zertifizierungsprozess, B Corp an sich und die Vorteile der Zertifizierung sprechen, findet sich in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 469.

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